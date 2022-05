Roche: accord avec le Fonds mondial sur le diagnostic information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 14:09

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec le Fonds mondial, auquel il va fournir des outils de diagnostic de la tuberculose et du VIH.



L'accord vise à améliorer l'accès aux dispositifs de diagnostic pour les deux maladies dans les pays dits 'à revenu faible et intermédiaire', qui représentent à eux seuls 95% des décès liés au la tuberculose.



Pour ce qui concerne le VIH, sur les 37 millions de personnes vivant avec le virus aujourd'hui, plus de six millions ne le savent pas.



Dans leur communiqué, Roche et le Fonds mondial font valoir que la situation s'est encore détériorée avec la crise du Covid-19, qui a fait chuter le taux de dépistage dans les pays à revenu faible ou intermédiaire à 22% et porté le nombre de morts de la tuberculose à 100.000 rien que sur l'année 2020.



Au total, c'est près de la moitié de la population mondiale qui ne bénéfice d'aucun accès ou d'un accès limité aux services de diagnostic à l'heure actuelle.



Après une première phase pilote qui sera conduite dans deux ou trois pays, Roche et le Fonds mondial espèrent étendre le programme à une dizaine de pays à un horizon de cinq ans.