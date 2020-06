Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : a signé un partenariat avec SpeeDx Cercle Finance • 17/06/2020 à 08:08









(CercleFinance.com) - Roche et SpeeDx ont conclu un partenariat pour élargir l'accès aux tests de résistance aux antibiotiques. Aux termes de l'accord, Roche obtiendra un accès non-exclusif au portefeuille de SpeeDx afin d'étoffer ses produits de diagnostic, notamment pour ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles. ' L'augmentation des taux de résistance aux antibiotiques constitue un grave problème au niveau mondial. De nouveaux diagnostics, qui tirent profit des avancées technologiques, aident les cliniciens à choisir le meilleur traitement ciblé pour chaque patient en fonction de sa résistance à son infection ' indique le groupe. ' L'accord conclu avec SpeeDx permettra à Roche Diagnostics de fournir aux cliniciens de nouveaux outils pour détecter la résistance aux antibiotiques chez les patients atteints d'infections sexuellement transmissibles ', a déclaré Mario Torres, directeur des Diagnostics moléculaires chez Roche.

