Roche : a reçu un avis positif du CHMP pour le SMA

(CercleFinance.com) - Roche a reçu un avis positif du CHMP pour Evrysdi, le premier et unique traitement à domicile contre l'amyotrophie spinale (SMA) dont l'efficacité a été prouvée chez les adultes, les enfants et les nourrissons de deux mois et plus

La SMA provoque une faiblesse et une atrophie musculaires progressives, et des besoins non satisfaits importants subsistent, en particulier chez les adultes atteints de cette maladie.

La recommandation du CHMP a été complétée dans le cadre de la procédure d'évaluation accélérée, qui est proposée aux médicaments considérés comme présentant un intérêt majeur pour la santé publique et l'innovation thérapeutique.

Une décision finale concernant l'approbation est attendue de la Commission européenne dans les deux prochains mois et sera applicable aux 27 États membres de l'Union européenne, ainsi qu'à l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein.

Evrysdi a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en août 2020.