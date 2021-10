Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche : a reçu l'approbation de l'EMA pour Gazyvaro information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 08:14









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui l'approbation par l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'un nouveau temps de perfusion plus court de 90 minutes de Gazyvaro (obinutuzumab), administré en association avec une chimiothérapie dans patients atteints d'un lymphome folliculaire avancé (LF) préalablement traité ou non. L'approbation est basée sur un avis favorable du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA. ' Le débit de perfusion régulier peut prendre environ trois à quatre heures. Par conséquent, une administration sur une période plus courte peut permettre aux patients de gagner du temps et pourrait également réduire la pression sur les systèmes de santé. Ceci est particulièrement important compte tenu des défis actuels pour les systèmes de santé du monde entier provoqués par la pandémie de COVID-19 ' indique le groupe. ' Gazyvaro a amélioré les résultats pour les personnes atteintes d'un lymphome folliculaire et présente désormais l'avantage supplémentaire d'un temps de perfusion plus court ', a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.

