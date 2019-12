Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche :a reçu l'accord d'UK Competition and Markets Authority Cercle Finance • 16/12/2019 à 10:19









(CercleFinance.com) - Roche et Spark Therapeutics ont annoncé aujourd'hui que la UK Competition and Markets Authority avait autorisé sans condition l'acquisition par Roche de Spark conformément à son annonce préalable. L'offre publique d'achat porte sur l'achat de la totalité des actions ordinaires en circulation de Spark au prix de 114,50 USD par action. La période de l'offre doit expirer à 17h00, heure de New York, le lundi 16 décembre 2019, à moins qu'elle ne soit prorogée dans le cadre de l'accord et le plan de fusion, en date du 22 février 2019.

Valeurs associées ROCHE HLDG Swiss EBS Stocks +1.07%