Roche : a conclu un accord avec PathAI

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé avoir conclu un accord avec PathAI, un leader mondial de la technologie basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour la pathologie. Les sociétés développeront conjointement un flux de travail d'analyse d'images intégré pour les pathologistes. Ce flux de travail permettra d'accéder aux algorithmes d'analyse d'images PathAI dans NAVIFY Digital Pathology, la version cloud du logiciel d'entreprise uPath de Roche. ' En travaillant ensemble, Roche et PathAI apporteront les dernières technologies de pointe aux pathologistes grâce à notre solution de pathologie numérique. Un accès élargi à un menu d'outils de diagnostic numérique à haute valeur médicale garantira en outre que les patients sont diagnostiqués avec précision et reçoivent le traitement le plus efficace disponible ', a déclaré Thomas Schinecker , DG de Roche Diagnostics.

Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks -0.83%