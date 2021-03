Roche : 2 tests cobas obtiennent la préqualification de l'OMS

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que ses tests cobas VIH et cobas HCV (hépatite C) ont obtenu la préqualification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La préqualification de l'OMS est un service qui permet aux régulateurs et acheteurs des pays à revenu faible ou intermédiaire d'identifier facilement les produits qui répondent à des normes de qualité élevées et qui sont sûrs et adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.

Un accès accru aux tests de diagnostic et à la surveillance du VIH et du virus de l'hépatite C (VHC) facilite une prise en charge appropriée, souligne Roche.

' Il reste encore du travail à faire mais grâce à la préqualification de l'OMS, plus de personnes dans le monde auront accès à des diagnostics de haute qualité', résume Thomas Schinecker, directeur général de Roche Diagnostics.