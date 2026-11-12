information fournie par Boursorama avec AFP • 12/11/2026 à 13:55

Robotique IA : Agile Robots revendique le leadership européen après une levée de fonds

( AFP / RONNY HARTMANN )

La start-up allemande Agile Robots a affirmé jeudi être devenue le champion européen de la robotique et de l'intelligence artificielle après une levée de fonds de 450 millions d'euros menée notamment par des investisseurs étrangers, qui valorise l'entreprise à environ 7,6 milliards d'euros.

Ces nouveaux fonds "serviront à soutenir l’expansion aux États-Unis, à augmenter les capacités de production, notamment en Allemagne, et à entrer sur de nouveaux marchés", détaille l'entreprise munichoise dans un communiqué.

Très en vue avec l'essor de l'intelligence artificielle, Agile Robots détrône ainsi sa concurrente nationale Neura Robotics, valorisée en juin à environ 6,3 milliards d'euros. La dernière valorisation publique d'Agile Robots remontait à 2021, autour de 2 milliards d'euros.

Ce classement ne tient pas compte des branches de robotique de grands groupes industriels, comme le suisse ABB, bien plus importantes.

Avec ses humanoïdes ainsi que ses bras automatisés dopés à l'intelligence artificielle, Agile Robots veut moderniser les usines du pays en perte de compétitivité.

Fondée en 2018 par Zhaopeng Chen, un entrepreneur chinois qui a émigré en Allemagne pour étudier, la start-up a depuis collecté 2 milliards d'euros de fonds auprès d'investisseurs.

Les 450 millions d'euros annoncés jeudi proviennent notamment du fonds d'investissement Softbank et du conglomérat d'électronique Hitachi, tous deux japonais, du géant américain des puces Nvidia ainsi que de T.Capital, la société d'investissement de l'allemand Deutsche Telekom.

Bien que son capital compte également plusieurs investisseurs chinois, parmi lesquels Xiaomi, Foxconn et HongShan, et que le groupe dispose d'importantes activités en Chine, Agile Robots met en avant son ancrage allemand et européen.

Ses clients "comprennent des leaders des secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public, de la santé et des services", poursuit le communiqué.

Les constructeurs allemands, déjà largement équipés en bras articulés, seront parmi les premiers à adopter ses solutions humanoïdes en 2027.

Après une longue phase d'euphorie, les investisseurs sont devenus récemment plus prudents au sujet de l'intelligence artificielle, sur fond de débat sur les risques pour l'humanité et de peur de valorisations trop élevées en Bourse.

"L'IA physique est au bord d’une percée majeure", rétorque Zhaopeng Chen. "Les robots intelligents sont sur le point de devenir bien plus performants".