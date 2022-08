Roblox : résultats trimestriels inférieurs aux attentes

(Crédits photo : Roblox - )

(AOF) - Roblox, groupe de jeux vidéos en ligne, a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. La firme californienne a enregistré des réservations nettes de 639,9 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 665,5 millions un an plus tôt, et 644,4 attendus par les analystes. Sur une base ajustée, Roblox a essuyé une perte de 30 cents par action, contre 25 cents par titre il y a un an et 21 cents de consensus.

Les revenus, en progression de 30 % par rapport à l'an passé, ressortent à 591,2 millions de dollars.

"Nous restons concentrés sur l'investissement dans les domaines stratégiques qui, selon nous, stimuleront la croissance et la monétisation de la plateforme", a déclaré Michael Guthrie, directeur financier de Roblox.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Série d'acquisitions

Début 2022, Microsoft a procédé au rachat de l'éditeur américain Activision Blizzard (franchises " Call of Duty ", " World of Warcraft " et " Candy Crush ") pour 69 milliards de dollars. Cela constitue la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans la tech. Suite à cette opération, Microsoft va devenir le troisième plus grand acteur de l'industrie en termes de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Ce dernier a récemment acquis Bungie, créateur de la franchise " Halo ", pour 3,6 milliards de dollars. Quant à l'éditeur américain Take-Two (derrière les titres phares " Grand Theft Auto " et " Red Dead Redemption ") il a repris Zynga, l'un des plus grands intervenants du jeu vidéo mobile avec des franchises comme " Farmville ", " Empires & Puzzles " et " Words With Friends ". L'opération s'est faite sur la base d'une valorisation de 12,7 milliards de dollars.