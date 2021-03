ROBLOX : prix de référence fixé à 45 dollars pour son IPO

L'année dernière, Roblox a essuyé une perte nette de 253,3 millions de dollars contre 71 millions d'euros en 2019 pour des revenus en croissance de 82% à 923,9 millions de dollars. En effet, dans le même temps, ses coûts ont été multipliés par plus de 2 à 1,19 milliard de dollars en raison des investissements nécessaires à sa croissance.

Roblox héberge des jeux conçus par ses utilisateurs et reverse aux développeurs une partie des revenus générés. Elle dispose d'une monnaie virtuelle, le Robux. Les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 85% à 32,6 millions en 2020.

(AOF) - La plate forme de création de jeux vidéo Roblox fera ses début en Bourse, avec pour prix de référence 45 dollars par action. Au lieu d'une introduction en Bourse traditionnelle, elle a fait le choix d'une introduction en Bourse directe sans fourchette indicative. L'entreprise de logiciels d'analyse de données Palantir Technologies avait fait de même en septembre Le prix public d'ouverture sera déterminé par les ordres d'achat et de vente collectés par le NYSE auprès des courtiers-négociants. Le prix de référence sert de guide aux investisseurs.

