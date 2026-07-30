Roblox prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, les mesures de sécurité freinant l'engagement des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 4-5 et 8-9; mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

La plateforme de jeux Roblox RBLX.N a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel inférieures aux estimations de Wall Street, les mesures plus strictes de vérification de l'âge pesant sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs et l'engagement, ce qui a entraîné une baisse d'environ 12 % de son cours en bourse après la clôture.

La société a mis en place un système de vérification de l’âge à la suite d’un examen minutieux de ses pratiques en matière de sécurité des enfants, mais ces étapes supplémentaires ont compliqué l’inscription et réduit l’accès à certaines fonctionnalités qui contribuent à maintenir l’engagement des utilisateurs.

Le nombre moyen d’utilisateurs actifs quotidiens de Roblox (DAU) a reculé de 7 % par rapport au trimestre précédent pour s’établir à 123 millions au deuxième trimestre, mais il est en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente.

« À ce jour, l’impact à court terme de Kids et de Select sur l’engagement et les réservations est conforme à nos attentes, et nous avons constaté une augmentation du taux de vérification de l’âge chez les plus jeunes », a déclaré la société.

Roblox, qui permet aux utilisateurs de créer et d’explorer leurs propres univers numériques sur sa plateforme, prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,58 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars et 1,65 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 1,77 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Après avoir axé son activité sur les jeunes joueurs pendant la pandémie, Roblox s’est de plus en plus concentré sur l’attraction d’utilisateurs plus âgés et sur son expansion à l’international afin de diversifier sa croissance.

Les utilisateurs de plus de 18 ans représentaient 27 % des utilisateurs quotidiens actifs (DAU) dont l’âge a été vérifié au deuxième trimestre, a indiqué la société. Il s’agit d’un groupe particulièrement précieux, car les utilisateurs américains âgés de 18 ans et plus génèrent une monétisation supérieure de plus de 50 % à celle des utilisateurs de moins de 18 ans.