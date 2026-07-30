Roblox prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2, détails au paragraphe 3)

La plateforme de jeux Roblox RBLX.N a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel inférieures aux estimations de Wall Street, les mesures plus strictes de vérification de l'âge ayant pesé sur l'acquisition et l'engagement des utilisateurs.

L'action de la société a chuté de 11 % dans les échanges après clôture.

La société a mis en place une vérification de l’âge afin de renforcer la sécurité des joueurs, mais ces étapes supplémentaires ont compliqué l’inscription et réduit l’accès à certaines fonctionnalités qui contribuent à maintenir l’engagement des utilisateurs.

« À ce jour, l’impact à court terme des programmes Kids et Select sur l’engagement et le chiffre d’affaires est conforme à nos attentes, et nous avons constaté une augmentation du taux d’application de la vérification d’âge chez les plus jeunes », a déclaré la société.

La société, qui permet aux utilisateurs de créer et d’explorer leurs propres univers numériques sur sa plateforme, prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,58 milliard et 1,65 milliard de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 1,77 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.