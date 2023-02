Robinhood veut racheter la participation de Sam Bankman-Fried

(AOF) - Le broker en ligne Robinhood est attendu en hausse à Wall Street. Au quatrième trimestre, il affiche une perte nette de 166 millions de dollars, soit -19 cents par titre contre une perte nette de 175 millions de dollars, soit -20 cents par action, un an plus tôt. La perte est de 8 cents par action, plus lourde qu’anticipé. Les revenus ont augmenté de 5% à 380 millions de dollars alors que le marché visait 388,8 millions de dollars.

Robinhood a en outre fait part de son intention de racheter les actions du groupe détenues par Sam Bankman-Fried, l'ex-patron de la plate-forme d'échange de cryptomonnaies, FTX. Elles sont détenues via Emergent Fidelity Technologies et représentent environ 7% du capital.

