Robinhood : perte plus faible que prévu

(AOF) - Le broker en ligne Robinhood est attendu en hausse à Wall Street en raison d’une perte moins importante que prévu. Au premier trimestre, il affiche une perte nette de 511 millions de dollars, soit 57 cents par titre contre une perte de 392 millions de dollars, soit 45 cent par action, un an plus tôt. La perte est 4 cents par action plus faible qu’anticipé. Les revenus ont augmenté de 47% à 441 millions de dollars grâce à des revenus d’intérêt en progression de 278% à 208 millions de dollars. Le marché visait 424,53 millions de dollars.

La société de courtage offrira la possibilité de négocier une sélection d'actions et d'ETF 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.

