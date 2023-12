Robinhood lance une application pour le trading de cryptomonnaies

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - "Aujourd'hui, nous lançons l'application Robinhood Crypto pour tous les clients éligibles dans l'Union européenne", a indiqué la plate-forme américaine de courtage en ligne. "L'UE a développé l'une des politiques les plus complètes au monde en matière de réglementation des crypto-actifs, c'est pourquoi nous avons choisi la région pour lancer les plans d'expansion internationale de Robinhood Crypto," a expliqué la société.

