ROBINHOOD lance son introduction en Bourse

Robinhood revendique 17,7 millions d'utilisateurs actifs par mois et 81 milliards de dollars d'actifs en conservation. Plus de 50% de ses clients n'avaient jusqu'alors jamais investi.

(AOF) - Robinhood Markets Inc. a déposé une demande d'introduction en bourse, à l'occasion de laquelle il compte lever 100 millions de dollars. La plateforme boursière, qui souhaite « démocratiser la finance pour tous », a enregistré un bénéfice net de 7 millions de dollars en 2020 contre une perte nette de 107 millions de dollars en 2019. L'Ebitda ajusté est passé de -74 millions de dollars à 155 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 245% à 959 millions.

