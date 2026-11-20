Robinhood fait face à une contestation de la part de ses actionnaires alors que la SEC assouplit la surveillance des votes par procuration

Un groupe d'actionnaires militants a appelé la plateforme de courtage en ligne Robinhood à revoir son système de vote par procuration, craignant que les investisseurs particuliers ne disposent pas de choix équitables alors que les régulateurs financiers assouplissent les règles de vote pour les assemblées générales annuelles des entreprises.

Robinhood et sa branche de communication avec les investisseurs, « Say », sont au cœur des changements à venir concernant des processus tels que les élections des administrateurs ou l’approbation de la rémunération des directeurs généraux. Robinhood a collaboré avec Tesla TSLA.O pour mettre en place un système permettant aux investisseurs particuliers de voter automatiquement, qui a été approuvé par la Commission américaine des opérations boursières (SEC) en septembre.

Les partisans de ces programmes affirment qu’ils augmenteront le taux de participation des investisseurs particuliers au vote, alors même que la SEC prend des mesures susceptibles d’éliminer les propositions d’actionnaires lors des assemblées générales. Les détracteurs affirment que Tesla et d’autres entreprises comme ExxonMobil XOM.N conçoivent leurs programmes de manière à orienter de manière déloyale les votes en faveur des recommandations de la direction.

Une résolution d’actionnaires déposée auprès de Robinhood en vue de sa prochaine assemblée générale annuelle, à laquelle Reuters a eu accès, pourrait susciter un débat sur le rôle des droits des investisseurs. Dans cette résolution, le groupe militant As You Sow affirme que Robinhood oblige ses clients à utiliser sa propre plateforme de vote, qui impose une « procédure fastidieuse et chronophage » pour voter sur chaque point à l’ordre du jour, plutôt que de recourir à des services de vote tiers.

Elle souligne également la collaboration de Robinhood avec l’option de vote favorable à la direction de Tesla. Ces choix de vote limités créent des risques juridiques et de réputation, a déclaré As You Sow dans sa résolution, qui appelle Robinhood à envisager de proposer à ses clients davantage de moyens de voter, “ y compris un service de vote indépendant de leur choix.”

Les dirigeants d’As You Sow ont déclaré que, dans l’idéal, Robinhood pourrait proposer un système similaire au programme de vote de Vanguard, qui attribue les droits de vote des parts de fonds au prorata des préférences des investisseurs. Les clients de Vanguard peuvent choisir entre différentes politiques de vote, comme celle qui tend à soutenir les résolutions d’actionnaires à caractère environnemental et social, ou celle qui soutient les recommandations de la direction.

Robinhood “ ne devrait pas limiter les choix, ” a déclaré Danielle Fugere, présidente d’As You Sow, lors d’un entretien. “ C’est à vous de choisir. C’est ça, le vote.”

Les représentants de Robinhood n’ont pas répondu aux messages leur demandant de commenter cette affaire.