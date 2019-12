Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Robertet : se renforce dans les huiles essentielles bio Cercle Finance • 24/12/2019 à 09:30









(CercleFinance.com) - Robertet, le spécialiste grassois des produits aromatiques, annonce ce matin la prise de contrôle de Sirius, société donnant dans les huiles essentielles biologiques fondée en 1996 par Gilles Berthoumieux. Les conditions de l'opération n'ont pas été précisée, mais la cible réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de dix millions d'euros. Sirius conservera son 'autonomie' sous la direction de son fondateur. 'Cet investissement réaffirme la volonté du groupe de rester l'acteur indépendant et incontournable des produits naturels aromatiques', commente Robertet, qui ajoute que 'cette opération consolide le sourcing du groupe grâce à de nouvelles filières intégrées et s'inscrit dans une suite logique à l'intégration de la SAPAD.'

Valeurs associées ROBERTET Euronext Paris +1.31%