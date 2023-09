Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Robertet: résultat net en recul au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Robertet publie un résultat net de 39,9 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, en recul de 11,4%, mais un EBITDA courant en croissance de 2,7% à 73,6 millions, représentant une marge de 19,6%.



Le chiffre d'affaires du groupe d'arômes et de parfums est ressorti à 376,4 millions d'euros, en hausse de 4,9% (+4,4% en organique hors effets de changes), et ce après un premier semestre 2022 qui avait connu une croissance de 20%.



Compte-tenu des ralentissements et déstockages dans de nombreuses régions, son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de 2023 est d'environ 4%, tandis que la profitabilité en EBITDA devrait s'approcher du niveau de 2022.





