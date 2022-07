Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Robertet: projet d'OPAS du groupe sur ses actions information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 13:07









(CercleFinance.com) - Robertet indique que son conseil d'administration a approuvé, dans son principe, un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) du groupe sur ses propres actions qui serait réalisé dans le cadre de son programme de rachat d'actions.



L'OPAS serait libellée au prix de 885 euros par action, coupon 2021 détaché, et porterait sur un nombre maximum de 225.989 actions, représentant 9,77% du capital social du groupe de produits aromatiques. Elle serait ouverte pendant au moins 10 jours de négociation.



L'opération serait financée sur la trésorerie disponible de Robertet à hauteur de 10 millions d'euros et par la souscription par le groupe d'un crédit bancaire amortissable d'un montant de 190 millions d'une maturité de cinq ans.





