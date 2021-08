Robertet prend une participation majoritaire dans la société Astier Demarest

(AOF) - Robertet a annoncé une prise de participation majoritaire dans la société Astier Demarest basée à Grasse, France. Astier Demarest est une société familiale historique grassoise spécialisée dans le sourcing et la distribution de matières premières pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique, de l'aromathérapie et des arômes alimentaires. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Cet investissement s'inscrit pleinement dans notre volonté assumée de conforter notre position de leader mondial des ingrédients aromatiques et renforce notre avantage compétitif dans le sourcing durable de produits Naturels avec une présence à la source accrue sur certaines filières stratégiques pour notre industrie.

François et Bruno Destoumieux conserveront leurs fonctions à la direction générale, avec le soutien du groupe pour les accompagner dans leur développement de filières durables et d'enrichir leur distribution avec la palette d'ingrédients naturels et biologiques de Robertet.

Vaste réorganisation pour les géants de la chimie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Quant à Arkema, il affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros en 2020 par rapport à 2019. Il a également réduit ses investissements de 100 millions par rapport au plan initial de 700 millions. Le chimiste français est également engagé dans un plan de recentrage, avec la cession récente de son activité de plexiglas à l'américain Trinseo, pour 1,1 milliard d'euros.