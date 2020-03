Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Robertet : l'impact du virus 'à ce jour incertain' Cercle Finance • 30/03/2020 à 18:18









(CercleFinance.com) - Le groupe Robertet annonce ce jour que l'impact des perturbations liées au coronavirus 'reste à ce jour incertain'. 'En effet, il dépendra à la fois de la durée de l'épisode viral et ses conséquences sur l'économie mondiale en général et des décisions des autorités politiques de chaque pays où est implanté le Groupe. Les effets potentiels de cette pandémie, non chiffrables à ce jour, auront inévitablement un impact négatif sur la croissance du chiffre d'affaires de Robertet et sur sa marge opérationnelle', indique le groupe. Une mise en place d'une politique de réduction des coûts est d'ores et déjà établie, par des mesures de chômage partiel, rappelle Robertet. 'D'autres mesures suivront en fonction de l'évolution de la pandémie.'

Valeurs associées ROBERTET Euronext Paris -4.20%