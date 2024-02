Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Robertet: hausse de près de 3% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Robertet affiche un chiffre d'affaires de l'année 2023 en hausse de 2,6% à 721,1 millions d'euros, dont une croissance organique (à taux de change et périmètre comparable) de 4,5% portée par les Amériques du Nord et du Sud, ainsi que l'Asie.



Si le CA s'est contracté de 9,6% dans sa division matières premières, il s'est accru dans ses divisions health & beauty (+3,9%), arômes (+5,1%) et surtout parfumerie (+9,3%), 'portée par les grands succès de marques émergentes et leur expansion internationale'.



En termes de rentabilité, le groupe basé à Grasse estime que son EBITDA de l'exercice 2023 ressortira en augmentation, mais que le ratio EBITDA/CA s'inscrira en léger retrait par rapport au taux de 18,3% de l'année précédente.





Valeurs associées ROBERTET Euronext Paris 0.00%