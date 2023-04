Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Robertet: hausse de 7% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 15:05

(CercleFinance.com) - Robertet publie au titre de 2022 un résultat net de 76,7 millions d'euros, en hausse de 6,7%, et un EBITDA de 128,4 millions, en augmentation de 9,2%, soit une marge de 18,3%, en recul de 113 points de base par rapport à 2021.



Le chiffre d'affaires du groupe de parfums, arômes et ingrédients naturels a progressé de 16% pour atteindre 703 millions d'euros, soit +5,4% à taux de change et structure constants, toutes les régions et divisions ayant tiré la croissance de l'année 2022.



Il sera proposé la distribution d'un dividende de 8,50 euros par action, en augmentation de 6,2%. Pour l'année 2023, Robertet estime que sa croissance devrait se situer entre 6 et 8%, incluant une partie de croissance externe et hors effets de change.