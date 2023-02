Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Robertet: hausse de 16% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Robertet annonce un chiffre d'affaires de l'année 2022 en hausse de 16% à 703 millions d'euros, soutenu par la croissance organique, les acquisitions et les taux de change favorables. A périmètre et taux de change constants, il a augmenté de 5,4%.



Les divisions de Robertet sont toutes ressorties en croissance sur l'année 2022, avec ainsi des progressions de 14,9% pour les matières premières, de 13% pour la parfumerie et de 19,3% pour les arômes.



Dans le contexte toujours vivement inflationniste des matières premières, des coûts d'énergie et des frais de transports, il anticipe pour 2022 une dégradation modérée du ratio EBITDA courant/CA, lequel s'était établi à 19,4% en 2021.





