Robertet: croissance de plus de 12% du CA annuel

(CercleFinance.com) - Robertet a fait part mercredi soir d'un bénéfice consolidé 2021, non audité, de l'ordre de 70 millions d'euros, en augmentation de près de 40%, pour un chiffre d'affaires de 606,1 millions, en croissance de 12,6% (+14,8% à taux constants).



Les performances sont nettement supérieures aux prévisions, souligne le groupe qui revendique pour ses trois principales divisions opérationnelles, des croissances de 11,8% pour les matières premières, de 15,8% pour la parfumerie et de 8% pour les arômes alimentaires.



'L'activité health and beauty est en forte croissance de 30 %, conforme à son plan de marche. Les différentes charges ont été très bien maitrisées, mais il faut s'attendre à une hausse des matières premières consommées en 2022', ajoute-t-il.





