Robertet: croissance de 6% de l'Ebitda en 2022

(CercleFinance.com) - Le groupe de parfums et d'arômes Robertet publie pour 2022 un bénéfice net estimé en augmentation de l'ordre de 2%, et un Ebitda d'environ 125 millions d'euros, en croissance de 6% malgré les hausses des prix des matières premières, de l'énergie et des transports.



A 703 millions d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 16% (dont +5,4% à périmètre et taux de change constants), 'dans un contexte pourtant peu favorable de retour de l'inflation et de tensions internationales rendant très incertaines les perspectives à venir'.



'Pour 2023, le premier trimestre a commencé de façon positive. Pour l'année, le groupe s'attend à une croissance organique en ligne avec celle observée en 2022, dans un environnement international qui reste difficile', affirme-t-il.





