Robertet: bien orienté avec une initiation de broker

(CercleFinance.com) - Robertet prend près de 3% à la faveur de propos favorables de Jefferies, qui initie une couverture avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 1040 euros, ainsi que des estimations d'EBITDA supérieures de 4% au consensus sur les trois prochaines années.



'Dans un marché des parfums en plein essor, les avantages concurrentiels de Robertet comprennent un accès différencié aux matières premières, une orientation client et une perspective à long terme en tant qu'entreprise familiale', souligne le broker.





Valeurs associées ROBERTET 872,00 EUR Euronext Paris +2,71%