Robertet: acquisition de Sonarome en Inde

(CercleFinance.com) - Robertet annonce la signature d'un accord pour la prise de contrôle et l'acquisition progressive de Sonarome, acteur majeur des arômes en Inde, marquant la sixième opération de croissance externe du groupe français en cinq ans.



Avec cette opération, il explique poursuivre sa stratégie d'internationalisation et son développement dans les arômes pour l'alimentation et les boissons en Inde, mais aussi étendre son empreinte géographique en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est.



Sonarome compte plus de 100 collaborateurs et entretient des relations de longue date avec des leaders du secteur. Il a atteint plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et enregistre une croissance annuelle à deux chiffres depuis trois ans.





