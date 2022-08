Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Robertet: 974.063 actions présentées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 13:35









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 26 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) de Robertet sur ses propres actions au prix unitaire de 885 euros, elle a reçu en dépôt 974.063 actions.



Le nombre d'actions présentées étant supérieur au nombre maximum de 225.989 actions que Robertet s'était engagée à acquérir, il a été procédé à une réduction des ordres proportionnelle au nombre d'actions présentées à l'offre par chaque actionnaire.





Valeurs associées ROBERTET Euronext Paris -0.23%