Robeco renforce son équipe Sustainable Multi Asset Solutions

(AOF) - Robeco a annoncé le renforcement de son équipe Sustainable Multi Asset Solutions avec la nomination de Colin Graham au poste de responsable des stratégies multi-actifs et co-responsable des solutions multi-actifs durables. A ce poste nouvellement créé, il s’occupera du développement de l'équipe Sustainable Multi Asset Solutions.

Colin Graham a plus de 25 ans d'expérience en matière d'investissement, de gestion d'équipe et d'innovation dans le domaine de solutions multi-actifs mondiales, européennes et asiatiques.

Avant de rejoindre Robeco, il était responsable des investissements multi-actif chez Eastspring Investments (Groupe Prudential plc). Il a également exercé les fonctions de responsable multi-actif pour BNP Paribas Asset Management à Londres, et Managing Director, co-responsable des stratégies multi-actifs mondiales chez Blackrock.