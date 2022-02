Robeco publie un livre blanc sur la biodiversité et s'associe avec WWF-NL

(AOF) - Robeco a publié un livre blanc sur la biodiversité. Ce livre, qui s'intitule " Robeco's approach to biodiversity: Towards the integration of nature-related risks, opportunities and impacts in our investments " constituera une référence pour la politique future dans l’engagement, le climat et l’investissement durable, assure la société de gestion. Cette dernière a également conclu un nouveau partenariat avec le Fonds mondial pour la nature aux Pays-Bas (WWF-NL), afin de renforcer les collaborations existantes telles que le Finance forBiodiversity Pledge.

Les deux entités travaillent ensemble pour intégrer la biodiversité dans la gestion d'actifs.

Ce partenariat vise à élaborer un cadre et une politique d'investissement dans la biodiversité pour Robeco et à développer conjointement des stratégies d'investissement dans la biodiversité.