Robeco publie son rapport sur la durabilité des pays, la Suède conserve la 1ère place

(AOF) - Le Covid-19 a inversé les progrès dans de nombreux domaines du développement humain, d'après le dernier classement de durabilité des pays de Robeco (" Robeco Country Sustainability Ranking " ou CSR). Les pays nordiques conservent leur domination en haut du classement, Suède en tête, régulièrement désignée par le rapport comme pays le plus durable au monde dans l'histoire du 21ème siècle. La Suède est suivie par la Finlande, la Norvège, le Danemark et l'Islande.

La Nouvelle-Zélande est à la 7ème place et le pays hors Europe le mieux classé. Sur les 23 pays européens développés concernés par l'enquête portant sur 150 pays, 20 figurent dans le premier tercile des catégories ESG, à l'exception de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne, qui se classent dans le deuxième tercile.

Sur les 127 marchés émergents couverts, seuls neuf se classent dans le deuxième tercile, Singapour en tête. Les nations les moins bien classées sont les " usual suspects " de plusieurs pays d'Afrique mêlés à des conflits militaires : Yémen, République centrafricaine et Soudan en tête. L'Afrique du Sud (97), l'Inde (114), l'Égypte (115), le Nigeria (139) et le Pakistan (144) sont, parmi les pays les moins bien classés, ceux dans lesquels il est possible d'investir.