Robeco optimiste sur les actions chinoises pour 2024

"La réaction optimiste du marché obligataire chinois au déclassement par Moody's des perspectives de la dette souveraine chinoise montre qu'il est prêt à absorber une hausse prévue des émissions obligataires". Par conséquent, "une expansion significative des dépenses du gouvernement central, distribuées via le gouvernement local, est très probable et sera favorable aux actions chinoises".

"Les actions chinoises ont atteint leur plus faible niveau depuis novembre 2022, anéantissant complètement les gains engrangés lors de la reprise qui a suivi la pandémie" notent les deux gérants, soulignant que les valorisations "offrent désormais une forte décote par rapport aux autres marchés émergents".

(AOF) - "Nous sommes optimistes à l’égard des actions chinoises" en 2024 annoncent Jie Lu, responsable des investissements en Chine, et Helen Keung, gérante de portefeuille client chez Robeco. "Les révisions bénéficiaires restent freinées par une reprise macroéconomique lente et agitée, ce qui devrait changer lorsque la politique budgétaire explicitement favorable à la croissance commencera à produire ses effets en 2024", précisent les deux analystes.

