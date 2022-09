Robeco nomme un responsable mondial des Actions fondamentales

(AOF) - Robeco a nommé Kees Verbaas en tant que global head of Fundamental Equity (responsable mondial des Actions Fondamentales). Il supervisera les équipes en charge des actions mondiales, des marchés émergents, des actions chinoises et des actions de la région Asie-Pacifique. Il sera rattaché à Mark van der Kroft, CIO Actions Fondamentales et Quantitatives, et travaillera depuis Rotterdam.

Kees Verbaas met au service de Robeco plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la finance. Il occupait depuis 2017 le poste de Directeur des investissements chez Altis Investment Management, le groupe de gestion fiduciaire de NNIP.

Il est titulaire d'un Bachelor de l'Université Erasme de Rotterdam et d'un Master de l'Université de Leiden, ainsi que de plusieurs autres certifications.