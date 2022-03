Robeco nomme un responsable du développement stratégique des produits et des activités

(AOF) - Robeco a annoncé la nomination d'Ivo Frielink au poste de Head of Strategic Product & Business Development et de membre du Comité exécutif (ExCo), à compter du 1er mars. Actuellement Regional Business Manager APAC chez Robeco Hong Kong, il sera chargé, dans ses nouvelles fonctions, d'aligner davantage l'offre de produits de Robeco sur ses principales priorités et orientations commerciales, ainsi que de créer de nouvelles capacités pour compléter l'offre actuelle de la société et accompagner le plan stratégique de Robeco.

Ivo Frielink a commencé sa carrière chez PricewaterhouseCoopers en 2000 et est passé chez Robeco en 2005, où il a occupé différents rôles, dont celui de Corporate Development. Fin 2017, il est parti chez NN Investment Partners, où il a occupé le poste de responsable du développement des produits et de l'intelligence du marché. Après un peu plus de deux ans, il est revenu chez Robeco, où il a été nommé directeur commercial régional pour l'APAC chez Robeco Hong Kong.