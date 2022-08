Robeco nomme un nouveau gérant de portefeuille pour sa future stratégie axée sur la biodiversité

Il vient d'Ellerston Capital, où il était gérant de portefeuille, en charge de la gestion de multiples stratégies, dont un portefeuille pour l'un des plus grands fonds souverains au monde. David Thomas apporte 28 ans d'expérience sur les marchés financiers.

En collaboration avec Aaron Re'em, membre de longue date de l'équipe d'investissement thématique de Robeco et au cœur du développement de cette stratégie axée sur le thème de la biodiversité, David Thomas travaille actuellement sur le lancement, prévu pour la fin de l'année, de la stratégie d'investissement thématique RobecoSAM Biodiversity Equities.

(AOF) - Robeco a nommé de David Thomas en tant que gérant de portefeuille senior pour sa future stratégie d’investissement axée sur la biodiversité, RobecoSAM Biodiversity Equities. Basé à Zurich, il vient ainsi compléter l’équipe d’investissement déjà en place et travaillera aux côtés des experts en Investissement thématique, Recherche durable et Actionnariat actif de Robeco.

