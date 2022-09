Robeco nomme Alexander Preininger au poste de responsable mondial des ventes et du marketing

(AOF) - Alexander Preininger revient chez Robeco en tant que responsable mondial des ventes et du marketing et membre du comité exécutif à compter du 1er novembre 2022. Il vient d'Amundi où il occupait les fonctions de responsable mondial de la clientèle institutionnelle. Auparavant, il a été responsable de la clientèle institutionnelle EMEA au sein de Robeco pendant deux ans, après avoir occupé les postes de responsable de la clientèle institutionnelle EMEA, responsable des Solutions EMEA et membre du comité de direction de DWS International GmbH (ex-Deutsche Asset Management) à Francfort.