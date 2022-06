Robeco lance une stratégie quantitative multi-facteurs crédit axée sur les ODD et le climat

" Grâce à son processus d'investissement quantitatif, la stratégie intègre par ailleurs d'autres dimensions de durabilité, comme la gestion des risques ESG, la consommation d'eau et la réduction des déchets, ainsi que l'exclusion des entreprises qui ne répondent pas aux normes de durabilité requises " souligne le gestionnaire d'actifs.

En outre, la stratégie investit dans des entreprises qui ont une contribution positive et mesurable aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en appliquant le cadre ODD propriétaire de Robeco.

Avec la volonté de répondre aux enjeux de décarbonation, la moyenne des émissions de carbone du portefeuille est maintenue en dessous de celle des " Accord de Paris ", avec pour indice de référence l'indice Solactive Paris-Aligned Global Corporate. Les émissions de carbone du fonds sont inférieures de 50 % à celles de l'indice de référence crédit classique et l'objectif de décarbonation est de 7 % par an.

(AOF) - Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits, sa première stratégie obligataire quantitative multi-facteurs basée sur les ODD et le climat, classée Article 9 SFDR. Elle a pour ambition de surperformer l'indice Solactive Paris-Aligned Global Corporate de 50 points de base sur un cycle économique complet.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.