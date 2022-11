Robeco lance une stratégie axée sur la biodiversité

(AOF) - Robeco lance le fonds RobecoSAM Biodiversity Equities, une stratégie d'investissement thématique à forte conviction classée Article 9 selon le règlement SFDR. Cette stratégie investit dans des entreprises qui favorisent l'utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que les technologies, produits et services qui contribuent à réduire les menaces pesant sur la biodiversité ou à restaurer les habitats naturels.

Elle cible spécifiquement les opportunités de génération d'alpha dans la dynamique de croissance structurelle créée par les gouvernements, les entreprises et les consommateurs, et qui privilégie de plus en plus le soutien à la biodiversité et la transition vers un monde favorable à la nature.

L'univers d'investissement s'articule autour de quatre thèmes qui couvrent l'utilisation durable des terres, les réseaux d'eau douce, les systèmes marins et les produits traçables. L'engagement est un élément essentiel de cette stratégie : l'équipe Actionnariat actif de Robeco dialoguera avec 25 % des sociétés en portefeuille afin d'améliorer encore leurs contributions à la biodiversité. Cet engagement bénéficiera des conseils d'une ONG de renommée mondiale spécialisée dans la conservation de la nature.

Cette nouvelle stratégie fait partie de la gamme de stratégies d'investissement à impact du gestionnaire d'actifs.

Elle est gérée par David Thomas, gérant de portefeuille senior, et Aaron Re'em, cogérant de portefeuille au sein de l'équipe d'investissement thématique durable de Robeco. Basée à Zurich et composée de 16 professionnels, cette équipe possède plus de 20 ans d'expertise dans la gestion de stratégies et compte plus 12 milliards d'euros d'actifs sous gestion.