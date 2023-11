Robeco lance un fonds actions axé sur le thème de la mode

(AOF) - Robeco lance la stratégie Fashion Engagement Equities (Article 8, SFDR). Elle investira et s’engagera auprès de 30 à 40 entreprises cotées en bourse, sur toute la chaîne de valeur de la mode, de l’approvisionnement à la production, en passant par la consommation et la fin de vie. Les entreprises exposées aux mégatendances de la précarisation, de la premiumisation, de la circularité et de l’automatisation sont envisagées dans le processus de sélection des titres.

Le gestionnaire d'actifs précise que l'équipe "associe une analyse fondamentale avec des dialogues actionnariaux pluriannuels portant sur les principaux enjeux en matière de durabilité, afin de constituer un portefeuille d'investissement présentant un potentiel de croissance et de changement positif".

Dora Buckulčíková, gérante de portefeuille chez Robeco a déclaré : "(…)L'industrie de la mode est de plus en plus appelée à se transformer. Les entreprises qui présentent les meilleures caractéristiques de durabilité sont susceptibles de mieux performer que les entreprises à la traîne sur le long terme. Il est de notre responsabilité, en tant qu'actionnaires à long terme, d'encourager la transparence et des pratiques commerciales durables au niveau de chaque entreprise."