Robeco : Karim Carmoun nommé Président du bureau parisien

(AOF) - Robeco annonce la nomination de Karim Carmoun au poste de Président du bureau parisien. Diplômé d'un Master Business and Management engineering de l'IAE de Saint-Etienne et d'un BA Management & Business de la Business School de Cardiff au Pays-de-Galles, il possède 20 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. En 2014, il rejoint le bureau parisien de Robeco France au poste de directeur et responsable de la distribution pour la France et Monaco puis est nommé dirigeant responsable au mois de novembre de la même année.

" La France est un marché clé pour Robeco où nous avons pour ambition d'être un acteur incontournable de l'investissement quantitatif et durable, a déclaré Christoph von Reiche, Head of Global Distribution & Marketing et membre du Comité de Direction. (...) Nous sommes convaincus que l'expérience reconnue de Karim Carmoun sur le marché français nous permettra d'assurer un service de grande qualité et d'accompagner au mieux notre clientèle française. "