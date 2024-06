Robeco est constructif à l'égard des actions chinoises.

(AOF) - "En 2024, les actions chinoises ont enregistré un rebond de plus de 20 % par rapport à leur niveau le plus bas depuis le début de l'année, en janvier et février", souligne Robeco, estimant que cette récente reprise du marché peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, aux "premiers signes d'une stabilisation macroéconomique", en particulier des exportations et de l'industrie manufacturière, alors que les décideurs politiques "ont intensifié leurs efforts pour stabiliser le marché boursier".

En second lieu, estime Robeco, cette reprise est influencée par "une diversification mondiale et régionale plus large qui s'éloigne de l'incertitude géopolitique et de la volatilité croissante des marchés américain et japonais". Les investisseurs mondiaux à long terme "ont atteint leur plus faible sous-pondération vers la fin du mois de janvier". Enfin les flux sortants continus en provenance de Chine et de Hong Kong "se sont temporairement atténués", ce qui a eu un impact sur le positionnement global.

"Au cours des prochains mois, nous surveillerons de près l'efficacité de la mise en œuvre de la politique" de soutien à la croissance engage par l'exécutif, annonce Robeco, ainsi que "les signes de stabilisation économique et de reprise dans les révisions des bénéfices des entreprises". "Nous sommes convaincus que les titres de qualité à long terme sur lesquels nous sommes positionnés sont susceptibles de surperformer".

Le gestionnaire d'actifs maintient sa stratégie " barbell " avec une exposition équilibrée aux valeurs cycliques à fort rendement pour les actionnaires et aux valeurs sélectionnées qu'il considère comme des gagnantes structurelles à long terme, telles que celles qui bénéficieront de l'innovation technologique.