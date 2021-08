Robeco élargit son équipe de recherche en investissement durable avec 4 nouvelles nominations

(AOF) - Robeco a annoncé la nomination de quatre nouveaux membres au sein de son équipe de recherche en investissement durable (ID). Rachel Whittaker prendra la tête de l'équipe le 1er septembre prochain, et l'équipe sera renforcée par les analystes Giulia Schettino, Ally Wong et Federico Silvano.

Rachel Whittaker, qui sera basée à Zurich, est une professionnelle chevronnée de l'investissement durable qui dispose de plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, explique Robeco. Elle rejoint Robeco après avoir travaillé chez UBS en tant que stratégiste ID au sein du CIO Office de la branche mondiale de gestion de patrimoine. Ayant déjà travaillé pour Robeco de 2015 à 2017, Rachel Whittaker dirigera dans son nouveau rôle de responsable de la recherche en investissement durable une équipe internationale d'analystes en pleine croissance.

Ses responsabilités et celles de son équipe comprennent l'identification de l'impact de l'ESG sur les fondamentaux des entreprises, l'accroissement et l'élargissement des connaissance du domaine de l'ID et la poursuite du développement du cadre ODD pour cartographier et mesurer les contributions aux ODD dans l'ensemble des portefeuilles d'investissement.

De plus, les analystes Giulia Schettino et Ally Wong, qui viennent toutes deux d'UBS, couvriront respectivement les pôles de recherches en investissement durable TMT FiRe (technologies, médias et télécoms, finances et immobilier) et industries lourdes de Robeco. Federico Silvano, qui vient d'Allianz Global Investors, rejoindra également le pôle de recherches en investissement durable industries lourdes en tant qu'analyste.

Le Centre d'expertise en investissement durable de Robeco rassemble ses professionnels de l'investissement qui se concentrent sur l'investissement durable. Le centre repose sur quatre piliers : Leadership éclairé ID, Gestion de portefeuilles clients ID, Recherche ID, et Actionnariat actif. L'équipe est dirigée par Carola van Lamoen.