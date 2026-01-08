Rivian rappelle près de 20 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un mauvais remontage de la biellette de pincement

Rivian Automotive RIVN.O rappelle 19 641 véhicules électriques R1S et R1T déjà entretenus aux Etats-Unis, en raison d'un assemblage incorrect de la biellette de pincement arrière, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.