Rivian rappelle près de 20 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un mauvais remontage de la biellette de pincement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Rivian Automotive RIVN.O rappelle 19 641 véhicules électriques R1S et R1T déjà entretenus aux Etats-Unis, en raison d'un assemblage incorrect de la biellette de pincement arrière, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.
