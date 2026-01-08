 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rivian rappelle près de 20 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un mauvais remontage de la biellette de pincement
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 09:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rivian Automotive RIVN.O rappelle 19 641 véhicules électriques R1S et R1T déjà entretenus aux Etats-Unis, en raison d'un assemblage incorrect de la biellette de pincement arrière, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
20,0600 USD NASDAQ +2,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank