Rivian rappelle plus de 24 000 véhicules américains en raison d'un défaut du logiciel d'assistance sur autoroute, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Rivian RIVN.O rappelle 24 214 véhicules électriques R1S et R1T en raison d'un défaut de logiciel qui pourrait entraîner une mauvaise identification des véhicules de tête par le système d'assistance routière mains-libres, a déclaré vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Le problème concerne certains véhicules Rivian 2025 équipés d'une ancienne version du logiciel aux États-Unis, a indiqué la NHTSA.

Rivian a publié une mise à jour logicielle en direct pour résoudre le problème, a ajouté la NHTSA.

Le défaut a été identifié à la suite d'un incident impliquant un véhicule 2025 R1S, où le système a mal classé un véhicule à faible vitesse et où le conducteur n'a pas réussi à garder le contrôle.

Les constructeurs automobiles sont de plus en plus en concurrence pour mettre en place des fonctions avancées d'aide à la conduite telles que l'assistance au maintien de la trajectoire et le régulateur de vitesse adaptatif.

Rivian a également travaillé sur les systèmes mains-libres et "eyes-off" dans le cadre de ses efforts en faveur de la technologie de conduite autonome.

