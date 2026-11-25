Rivian procède au rappel de plus de 1.600 véhicules en raison d'un problème de pneus, selon la NHTSA

Le Rivian R2. (crédit photo : Rivian )

Rivian RIVN.O procède au rappel de 1.619 véhicules aux États-Unis, car les pneus pourraient être mal gonflés ou un pneu de remplacement de taille inadaptée pourrait avoir été monté à la suite de l'utilisation d'informations erronées, ce qui augmente le risque d'accident, a déclaré mercredi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

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