Rivian attendu en baisse après l'annonce d'une émission obligataire de 1,3 milliard de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

Rivian perd actuellement de l'argent sur chaque véhicule qu'il construit, et prévoit une production en 2023 bien inférieure aux estimations des analystes, en raison de goulets d'étranglement persistants dans la chaîne d'approvisionnement, après avoir manqué de peu ses objectifs l'année dernière.

Rivian réglera les conversions en payant ou en livrant, selon le cas, du numéraire, des actions de sa classe A (actions ordinaires) ou une combinaison de numéraire et d'actions ordinaires, au choix de Rivian.

(AOF) - Rivian Automotive est attendu en forte baisse en pré-marché à Wall Street (-6%) après avoir annoncé hier le lancement de 1,3 milliard de dollars d’obligations convertibles 'vertes' à échéance 2029, alors que le tassement de la demande et les coûts élevés aggravent le manque de liquidités dont souffre le constructeus de véhicules électriques. Le produit de l’émission servira à faciliter le lancement de la famille de véhicules R2.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.