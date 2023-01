Rive Private Investment nomme Philippe Taillardat Responsable des relations investisseurs

(AOF) - Rive Private Investment annonce l'arrivée dans ses équipes de Philippe Taillardat en qualité de Responsable des relations investisseurs afin d'accélérer son développement auprès des investisseurs institutionnels. Il possède une expérience significative de l'investissement dans les actifs réels et du développement commercial auprès d'investisseurs institutionnels internationaux qu'il a continué de développer depuis 2018 au sein du cabinet Oaksley Conseil dont il est Associé Fondateur.

Auparavant, Philippe Taillardat était co-responsable des investissements européens en infrastructures non cotées chez First Sentier Investors (anciennement First State Investments) et membre de son comité de direction, en charge spécifiquement de la relation avec les investisseurs.

Avant cela, Philippe Taillardat avait la responsabilité chez d'Amundi Private Equity Funds de la multigestion infrastructure dès sa création, et précédemment occupé différents postes en financement d'actifs et de projets chez Crédit Agricole CIB, Crédit Suisse et BNPP.