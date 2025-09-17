Rithm Capital acquiert la société de placement immobilier Paramount Group pour 1,6 milliard de dollars

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4)

La société mondiale de gestion d'actifs Rithm Capital a déclaré mercredi qu'elle avait accepté d'acquérir la société d'investissement immobilier Paramount Group PGRE.N pour un montant de 1,6 milliard de dollars en numéraire.

Rithm acquerra toutes les actions en circulation de Paramount pour 6,60 dollars par action, ont indiqué les deux sociétés. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre.

Les actions de Paramount ont chuté de 11 % dans les transactions de pré-marché.

La société de placement immobilier, basée à New York, possède et réaménage des immeubles de bureaux dans certains quartiers centraux de la ville de New York et de San Francisco.