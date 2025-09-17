 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 813,12
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rithm Capital acquiert la société de placement immobilier Paramount Group pour 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4)

La société mondiale de gestion d'actifs Rithm Capital a déclaré mercredi qu'elle avait accepté d'acquérir la société d'investissement immobilier Paramount Group PGRE.N pour un montant de 1,6 milliard de dollars en numéraire.

Rithm acquerra toutes les actions en circulation de Paramount pour 6,60 dollars par action, ont indiqué les deux sociétés. L'opération devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre.

Les actions de Paramount ont chuté de 11 % dans les transactions de pré-marché.

La société de placement immobilier, basée à New York, possède et réaménage des immeubles de bureaux dans certains quartiers centraux de la ville de New York et de San Francisco.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT GRP-RE
7,380 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank